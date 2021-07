Hysterie um Containerdorf

Die Errichtung zweier Containerdörfer zur Flüchtlingsbetreuung in den Orten Mauer und Waldheim in der Stadtgemeinde Amstetten wird immer emotionaler diskutiert. Nicht zuletzt, weil die Gerüchteküche rund um die Containersiedlung auf einem Gelände der Bundesforste in Waldheim vehement brodelt, wird der für kommenden Montag in Mauer einberufene Informationsabend immer wichtiger.

In insgesamt 98 Containern sollen ab Oktober in den beiden Orten 150 Schutzsuchende einziehen, bestätigte SPÖ-Bürgermeisterin Ursula Puchebner am Mittwoch im Gemeinderat eine FPÖ-Anfrage. Für Aufruhr und eine Flut an Dementis sorgte am Mittwoch auch eine von der der Facebook-Gruppe "Muss das sein liebes Amstetten?" veröffentlichte Befürchtung.

Demnach könnte in Waldheim ein Flüchtlingsdorf mit 150 Containern für rund 300 Menschen statt nur 38 Containern für 60 Asylwerber geplant sei. Man habe Begehungen beobachtet und sogar Pläne gesehen, wird behauptet.