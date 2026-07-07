Sommerfeste als Bühne für Wirtschaft und Politik in NÖ

Der Sommer ist traditionell die Zeit der Empfänge – und in Niederösterreich nutzten Wirtschaft und Politik in den vergangenen Tagen gleich drei große Veranstaltungen, um Netzwerke zu pflegen.

Den Auftakt machte das Sommerfest der Hypo NÖ im Wolkenturm in Grafenegg . Die Gastgeber rund um Hypo-NÖ-Vorstände Wolfgang Viehauser und Udo Birkner begrüßten mehr als 1.100 Kunden, Partner sowie Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Für den kulturellen Höhepunkt sorgte das Tonkünstler-Orchester unter der Leitung von Fabien Gabel gemeinsam mit Pianist Yaron Herman . Ebenfalls gesichtet: Generalstabschef Rudolf Striedinger und Finanzlandesrat Anton Kasser (ÖVP).

Im sommerlichen Ambiente des Schlosses Haindorf trafen Spitzen des Wirtschaftsbundes (WBNÖ) zusammen. Wirtschaftskammer-Präsident und WBNÖ-Landesgruppenobmann Wolfgang Ecker verwies auf die Herausforderungen, mit denen viele Betriebe in den vergangenen Jahren konfrontiert waren. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt, dass die nö. Unternehmer auch künftige Krisen bewältigen werden.

Positive Signale

Auch WBNÖ-Direktor Harald Servus sprach von ersten positiven Signalen für den Wirtschaftsstandort. Als wichtigen Erfolg bezeichnete er die geplante Senkung der Lohnnebenkosten. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) kündigte unterdessen weitere Entlastungen für Unternehmen an. Mit der geplanten Gewerbeordnungsnovelle sollen Bürokratie abgebaut, Betriebsübergaben erleichtert und Genehmigungspflichten reduziert werden.