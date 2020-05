Hunderte bei Flashmob in SCS

Der zweite vorweihnachtliche Einkaufssamstag brachte die Kassen ordentlich zum Klingen. „Heute werden es 94.000 Besucher und rund fünf Millionen Euro Umsatz sein. Das ist überraschend gut und ich bin zuversichtlich, dass wir heuer im Weihnachtsgeschäft das Vorjahresergebnis übertreffen können“, sagte SCS-Centermanager Anton Cech. Und das, obwohl dem Handel der 8. Dezember als zusätzlicher „Großkampftag“ heuer verloren geht , weil er auf einen Samstag fällt. Für Cech machen sich damit die jüngsten Investitionen bezahlt: „Die SCS und der Mieterbesatz mit vielen trendigen Marken haben sich verändert. “ Heuer und nächstes Jahr werden im Haupthaus rund hundert Millionen Euro in Umbauten investiert, in das Multiplex weitere 30 Millionen Euro.



Im neuen G3 Shopping Resort in Gerasdorf bei Wien sei seit Eröffnung Mitte Oktober „jeder Samstag wie ein Weihnachtssamstag“, sagte Centermanager Michael Maukner. Der 1. Dezember habe daran nahtlos angeschlossen. „Wir sind mit der Frequenz sehr zufrieden.“

Als „vollen Erfolg“ bezeichnete Stefan Krejci, Center Manager des Amstettner CCA und der Tullner Rosenarcade den Samstag. Die Besucherfrequenz sei im CAA um zehn Prozent höher als 2011 gewesen, in der Rosenarcade etwa gleich.

Positives hat auch der Fischapark in Wiener Neustadt zu berichten. Nach anfänglicher Zurückhaltung der Kunden zu Wochenbeginn sei am ersten Shoppingsamstag das Einkaufszentrum bereits gegen Mittag sehr gut besucht gewesen.

In Wien flanierten Zehntausende auf der Mariahilferstraße, die an Adventsamstagen für den Autoverkehr gesperrt ist. „Der erste echte Einkaufssamstag vor Weihnachten ist gut angelaufen“, sagt die Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien, Brigitte Jank. Es gab 25.000 Bustouristen. Richard Lugner hingegen war mit der Frequenz in der Lugner City weniger zufrieden. „Es könnte besser sein. Die Textilbranche jammert, dass es zu warm ist, um Wintersachen zu verkaufen. Und der starke Internethandel wirkt sich auf die Elektronikbranche aus.“

(von M. Foschum und P. Wammerl)