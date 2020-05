Hundehalterin gab sich als Finderin aus

Noch am selben Tag überlegte es sich die Frau offenbar anders und gab den Hund ab. Wie Tierheim-Mitarbeiter heraus gefunden haben, versuchte sie außerdem, den Hund per Internet zu verkaufen. Aus Sicht der Obfrau handelt es sich um kein Kavaliersdelikt: „Das ist eine gemeine Täuschung. Unser Tierheim ist überfüllt und Lucky leidet an starkem Durchfall.

Er braucht tierärztliche Betreuung, das kostet zusätzlich zum Futter Geld“, sagt Zinnenburg. Der anhängliche Rüde leidet laut Auskunft der Tierheim-Mitarbeiter unter Einsamkeit und kann im Tierheim besucht werden.