Hund zog an der Leine: Ungewolltes Bad im Triestingkanal

Ein ungewolltes Bad bei frischen Temperaturen nahm eine Spaziergängerin am Donnerstag im Laxenburger Schlosspark (Bezirk Mödling). Die Dame war mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als dieser heftig an der Leine gezogen hatte. Die Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte über eine Böschung in den Triestigkanal. Sie konnte sich nicht mehr selbstständig aus dem Gewässer befreien, weil sie im schlammigen Untergrund feststeckte - während ihr Hund wohlauf am Ufer zurückblieb.



Die Parkaufsicht alarmierte die Feuerwehr und beruhigte die Spaziergängerin bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte.