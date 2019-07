Hund in Schneekanonenteich gefangen

Zu einer nicht alltäglichen Tierrettung ist es am Montagabend am Semmering (Bezirk Neunkirchen) gekommen. Urlauber wurden auf einen Hund aufmerksam, der in einem Schneekanonenteich im Wasser gefangen war. Die Zeugen mussten die Feuerwehr alarmieren, weil der Hund aufgrund der Folie im Böschungsbereich immer wieder ins Wasser zurück rutschte.