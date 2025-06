Hubschrauber und Kleinflugzeuge: Lärmgegner machen in Bad Fischau mobil

Klaus Karner, Obmann des Fallschirmspringer-Clubs, betont jedoch, das Abkommen betreffe den direkten Flugplatz-Verkehr in geringerer Höhe, nicht jedoch Steigflüge, die auf rund 2.000 Metern stattfinden - und bei denen klar festgelegte Korridore einzuhalten seien: „Und selbst in diesen Fällen umfliegen wir Bad Fischau in den meisten Fällen, wenn es erlaubt ist, obwohl uns das höhere Kosten verursacht.“

„Im rechtlichen Rahmen“

Man investiere außerdem in leisere Triebwerke. „Aber Flugzeuge werden natürlich nicht ganz geräuschlos“, so Karner.

„Wenn sich jemand persönlich gestört fühlt, verstehe ich das, aber deswegen kann man uns nicht verbieten, was wir legal tun“, bittet der Obmann um Verständnis. „Wir bewegen uns hundertprozentig im rechtlichen Rahmen und geben uns wirklich Mühe. Wir sind natürlich weiterhin bereit, uns zusammensetzen und in Ruhe über alles zu reden.“