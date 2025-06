Waldbrandgefahr in Niederösterreich: Sonnenwendfeuer trotz Verbot?

Allerdings finden die Feuer zu einer Zeit statt, in der (einmal mehr) im größten Bundesland eine massive Waldbrandgefahr herrscht. In 16 Bezirken sind mittlerweile Waldbrandverordnungen in Kraft.

„Es gilt, aufmerksam zu bleiben und jedes noch so kleine Risiko in unseren Wäldern zu vermeiden“, betonte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in einem schriftlichen Statement. „Schon eine achtlos weggeworfene Zigarette kann zu einem großen Brand führen“, warnte Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.