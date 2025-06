Löscharbeiten bei Papierfabrik: 140 Feuerwehrleute bekämpfen Großbrand

Vorerst sei kein Ende in Sichtweite, voraussichtlich wird es ein Brand aus erst am Sonntag geben. Das Unternehmen geht von technischem Defekt als Ursache aus.

Beim Brand auf dem Areal einer Papierfabrik in Pitten (Bezirk Neunkirchen) sind auch am Freitag umfangreiche Löscharbeiten gelaufen. Bis zu 140 Feuerwehrleute werden aufgeboten, sagte Bezirkskommandant Josef Huber auf Anfrage am Freitag. Ein Ende des Einsatzes ist nicht unmittelbar in Sichtweite. Die diesbezüglichen Planungen der Feuerwehr laufen vorerst bis Sonntag. Indes geht das Unternehmen von einem technischen Defekt als mögliche Brandursache aus.

Altpapierlager in Flammen Entstanden war das Feuer am Mittwochnachmittag in einem Altpapierlager im Freien. In Flammen geraten sind großteils gepresste Papierballen, die für die Löschung mithilfe von Radladern und Staplern immer wieder auseinandergerissen werden müssen. "Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen", blickte Huber voraus. In der Nacht auf Freitag habe man jedoch "sehr viel weitergebracht". Die eingesetzten Kräfte wurden in den Morgenstunden von Kollegen turnusmäßig abgelöst. Die Zahl der leicht verletzten Feuerwehrleute ist Huber zufolge auf 16 gestiegen.