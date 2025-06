Fluglärm und die neue Piste: Die Stimmen um den Flughafen Wien

„Im Dialogforum diskutiert die ARGE mit der Flugverkehrswirtschaft, den BürgermeisterInnen und den Ländern direkt an einem Tisch über alle Maßnahmen zur Belastungsminimierung für die betroffene Bevölkerung“, erklärt Juliana Ghasemipour , Geschäftsführerin des Dialogforums. Entscheidungen werden einvernehmlich getroffen, weshalb diese oft mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Die Initiativen wollen Maßnahmen sehen. Die ARGE brachte selbst einen Antrag in das Dialogforum ein und forderte ein Nachtflugverbot – dies ist bereits an mehreren Flughäfen üblich. „Eine Nachtflugpause von 22 bis 6 Uhr wäre die ideale lärmfreie Zeit“, erklärt Manfred Peter , Obmann der ARGE. Lärm mache krank. Kreislaufsystem und Herz könnten Schaden nehmen, insbesondere durch das wiederholte Aufwecken in der Nacht, betont der Obmann. Diese Folgen bestätigt auch der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) .

In der Zwischenzeit soll ein Lärmschutzprogramm die Belastungssituation für die Betroffenen verbessern. Darüber wurde ebenfalls im Dialogforum abgestimmt. Im Zuge des Programms stellt die Flughafen Wien AG bis zu 24 Millionen Euro zur Verfügung. Innerhalb der nächsten acht Jahre soll dieses Geld genutzt werden, um Schallschutzmaßnahmen bei Anrainerinnen und Anrainern in den Gemeinden rund um den Airport einzubauen. Je nach Lärmbelastung und -zone sind damit Förderungen von bis zu 800 Euro pro Quadratmeter Fensterfläche möglich. Die Antragstellung ist bis spätestens 31. Dezember 2031 möglich. Der Antrag kann online gestellt werden. Alle Informationen sind unter www.laermschutzprogramm.at zu finden.

Besonders betroffen von dem Fluglärm sind die Menschen, die unter oder in der Nähe von An- und Abflugrouten leben. Dabei sind drei Pisten bei diesen Diskussionen von besonderem Interesse, die sich über zwei Laufbahnen erstrecken: Piste 29, Piste 34 und Piste 16 .

Piste 29 ist die Hauptabflugroute und betrifft Orte wie Schwechat, Zwölfaxing, Himberg, Velm, Liesing, Perchtoldsdorf und Mödling, erklärt Peter. Bei Landungen auf dieser Strecke sind die Ortschaften Bruck an der Leitha, Göttlesbrunn, Arbesthal sowie Bruckneudorf betroffen. Auch bei Nacht ist diese Piste in Betrieb. Wenn in der Nacht jedoch Süd- oder Ostwind weht, ist hauptsächlich Piste 16 bei Landungen in Verwendung. Diese betrifft vor allem die Gegend rund um Großenzersdorf. Bei Piste 34 handelt es sich um die Hauptlandepiste. Hier sind besonders Ortschaften wie Trautmannsdorf, Sarasdorf oder Margarethen am Moos von dem Fluglärm betroffen.