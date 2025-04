Giraffenknochen und Co.: Die kuriosen Funde am Flughafen Wien

Zu den spektakulärsten Funden des Jahres zählen unter anderem Elfenbeinstatuen , ein Giraffenknochen aus Namibia, der Zahn eines Löwen sowie Steinkorallen . Der größte Bargeldfund lag bei rund 700.000 Euro , die per Koffer nach Istanbul ausgeführt werden sollten. Zudem wurden 11 mit Tabak gefüllte Koffer sichergestellt – der letzte davon erst in der vergangenen Woche, wie Zoll-Teamleiter Roland Karner berichtet.

Wer unerlaubte Waren einführt, muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen. Die Produkte werden in jedem Fall eingezogen. Bei nicht deklariertem Bargeld droht in der Regel eine Geldstrafe, jedoch keine Beschlagnahmung – es sei denn, es besteht der Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. In solchen Fällen wird das Geld so lange sichergestellt, bis die entsprechenden Verfahren abgeschlossen sind.