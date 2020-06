Hotel-Überfall vereitelt

Einem gefährlichen Komplott, das auch blutig hätte enden können, sind nun Ermittler des Landeskriminalamtes NÖ auf die Schliche gekommen. Die Fahnder konnten vier Personen verhaften, die einen Überfall auf ein Hotel und einen Lebensmittelmarkt verüben wollten. Zudem wurden mehrere Waffen sichergestellt.

Am 14. Oktober wurden die Beamten der Gruppe Menschenhandel auf einen 47-Jährigen Kosovaren aufmerksam, der mit einer Maschinenpistole ein Hotel in Gablitz überfallen wollte. Eine 46-jährige Rumänin, die in dem Hotel arbeitete, hätte dabei als Mittäterin fungieren sollen.

"Die Frau hatten bei dem Verdächtigen Schulden. Wenn sie ihm bei dem Raub geholfen hätte, dann hätte er ihr etwas nachgelassen", schildert ein Ermittler die Ausgangslage.

Während der 47-Jährige den Coup plante, stand er schon unter Beobachtung des Landeskriminalamtes. Bei den Observationen bemerkten die Kriminalisten auch, dass der Kosovare noch weitere Mittäter (29 und 34 Jahre alt) rekrutierte. Außerdem hatte sich die Bande eine Faustfeuerwaffe und eine Kalaschnikow besorgt. Auch der Fluchtweg stand angeblich schon fest. Der mutmaßliche Haupttäter wollte sich nach dem Überfall in Richtung Spanien absetzen.

Am 22. Oktober hätte der Hotel-Überfall schließlich über die Bühne gehen sollen. Die Bande traf sich in Gablitz, schließlich wurde das Vorhaben aber auf den nächsten Tag verschoben.