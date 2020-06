Horrorunfälle: Ehemann starb, Frau schwer verletzt

Es hat ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld", berichtet ein Feuerwehrmann, der in der Nacht zum Dienstag zu einem Einsatz auf die Westautobahn bei Pöchlarn im Bezirk Melk gerufen wurde. Ein Paketlaster war mit voller Wucht in einen auf dem Pannenstreifen abgestellten Möbeltransporter gekracht. Nach Angaben der Autobahnpolizei Melk hatte der Lenker des Möbeltransporters am Pannenstreifen angehalten, um einem anderen Lenker zu helfen. Der Anhänger des Möbeltransporters ragte jedoch in die Fahrbahn.

Der 52-jährige Lenker des Lastwagens wurde schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus der völlig demolierten Führerkabine geborgen und anschließend mit dem Notarztwagen ins Spital gebracht werden. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die A 1 war wegen der Aufräumarbeiten knapp sieben Stunden lang gesperrt. Auf den Fahrstreifen lagen Unmengen von Holz- und Fahrzeugteilen.

Mit einem Toten und einer lebensgefährlich Verletzten hatte ein paar Stunden zuvor ein Unfall auf der S 6 bei Neunkirchen geendet. Ein Paar aus dem Bezirk Eisenstadt, der Mann 82 Jahre und seine Frau 76 Jahre, waren mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den Betonsockel eines Überkopfwegweisers gerast. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine Frau wurde ins Krankenhaus geflogen. Vor genau zwei Jahren verunglückte etwa an der gleichen Stelle der Vizepräsident des Obersten Gerichtshofes, Josef Gerstenecker.