Horn: Graffiti-Duo bemalt halbe Stadt

Schließlich ließen sie sich in einem Baumarkt bezüglich der am besten geeigneten Sprühfarbe beraten. Dann kauften sie zwei Dosen Lack – für ein "Schulprojekt" wie sie erklärten. Damit zogen sie zu einer Graffiti-Tour durch das Stadtzentrum los, wurden in vierzehn Gassen, Straßen und Plätzen aktiv. Mindestens 29-mal sprühten oder malten sie ihr Logo auf verschiedene Gebäude.

"Wir werden uns jedenfalls als Privatbeteiligte dem Verfahren anschließen", betont Steininger. Auch wenn die Stadt gegen Vandalismus versichert ist. Die neuen Schmierereien im Parkdeck dürften allerdings andere Urheber haben. Die Polizei ersucht mögliche weitere Geschädigte sich zu melden. Hinweise: 059133/3430