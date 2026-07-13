Schule in Horn: 50.000 Euro Schaden nach Vandalismus

Sachbeschädigung und Verhetzung beschäftigen die Horner Polizei seit dem 24. Juni. Die beiden Vorfälle ereigneten sich im Bereich des Bundesrealgymnasiums (BRG) Horn .

Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht auf den 24. Juni beim Haupteingang der Schule. Bislang unbekannte Täter sprühten den Schriftzug „Finger weg von Kindern“ unmittelbar neben einer gehisste Regenbogenfahne auf den Asphalt des Eingangsbereichs. Zudem wurden mehrere A4-Zettel und Zeitungsartikel an die Glasscheibe des Schuleingangs geklebt, auf denen Personen der LGBTQ+-Bewegung pauschal diffamiert wurden.

Wenige Tage später folgte nächste Sachbeschädigung

Nur wenige Tage später kam es zu einer weiteren, schweren Sachbeschädigung auf dem Schulgelände, wie die Polizei berichtet. In der Nacht auf den 30. Juni brachten unbekannte Täter einen etwa 40x3 Meter großen und verhetzenden Schriftzug auf der Laufbahn auf. Die Polizei vermutet, dass dabei weiße Dispersionsfarbe und eine Farbwalze benutzt wurden.