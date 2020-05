Hooligans warfen jungen Vater in Auslagenscheibe

Ein zerschnittener Arm, blaue Flecken und Abschürfungen: Dass der Abend so endet, war nicht geplant. Vier Freunde aus St. Pölten wollten am vergangenen Wochenende in Wien fortgehen. Nach dem Besuch eines Billard-Lokals zog das Quartett in die Lerchenfelder Straße in Wien-Josefstadt. Plötzlich waren mehrere Männer hinter ihnen.