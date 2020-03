Homeoffice statt Stau: Leere Autobahnen

So fehlt ein Großteil der rund 260.000 Tagespendler in NÖ derzeit auf den Straßen. Auch der Schulverkehr fällt weg. An den Dauerzählstellen des Landes wird 45 bis 70 Prozent weniger Autoverkehr im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Krise registriert.

Wie nachhaltig ein Rückgang des Individualverkehrs durch die Fokussierung auf Homeoffice-Arbeit sein kann, müsse aber erst genau untersucht werden, sagt Schleritzko. „Wir werden dazu eine Studie in Auftrag geben“, kündigt er an. Erst eine fundierte Datengrundlage könne Schlüsse liefern, „wie ein derartiges System gemeinsam mit der Wirtschaft in die Zukunft getragen werden könnte“, so der Landesrat. Für Arbeitnehmer in der Produktion, dem Handel, der Gastronomie und in anderen Dienstleistungsberufen setzt Schleritzko weiter auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Aktiven Mobilität.

Dass die Krise das Mobilitätsverhalten langfristig verändern wird, glaubt Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Homeoffice und Videokonferenzen werden bleiben, ist er überzeugt.