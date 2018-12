Home-Invasion: Nach acht Jahren sitzen endlich die Täter

Die bisher schlimmste Serie von Home-Invasion in Österreich haben Raubermittler des nö. Landeskriminalamtes geklärt. Die neunköpfige rumänische „Frosch-Bande“ wurde in Wiener Neustadt für zahlreiche Raubüberfälle zu insgesamt 153 Jahren Gefängnis verdonnert. In Deutschland bekamen sechs der acht angeklagten „Frösche“ nun sogar lebenslang. Die Männer hatten auf ihrem kriminellen Streifzug durch Österreich, der Schweiz und Deutschland 2015 in Bayern ein Ehepaar überfallen und den 72-jährigen Mann dabei getötet. Die gefesselte Frau war 52 Stunden neben ihrem toten Partner eingesperrt gewesen.