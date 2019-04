Holzbootsbauer: „Arbeiten an Raritäten“

Seit 30 Jahren werden in Bisamberg im Bezirk Korneuburg Holzboote gebaut und auf Vordermann gebracht. Es sind vor allem ältere Semester, die in die Werft kommen – denn Holzboote sind teuer und pflegeintensiv und häufig Sammler- und Liebhaberstücke. Dennoch baut Georg Friedl selbst solche Liebhaberstücke: „Das kommt aber eher selten vor, weil die wenigsten bereit sind, die Arbeitsstunden zu bezahlen. Bei einem alten Boot ist das etwas anderes, da hängen Erinnerungen daran, da sind die Eigner schon als Kinder gesegelt und wollen das erhalten.“ Die meisten Boote, die in seine Werft kommen, haben Reparatur- und Servicearbeiten notwendig, immerhin sind sie teilweise über 100 Jahre alt. „Teilweise kommen Wracks zu uns und nautische Juwele verlassen uns dann wieder. Meine Arbeit ist nichts Alltägliches, wir bewahren das alte Handwerk und arbeiten an Raritäten“, erklärt der gelernte Bootsbauer.