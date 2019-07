Holz-Protest: Industrie reduzierte die Importe

Die Bummelfahrt Hunderter Traktoren am Freitag am Grenzübergang Fratres, Bezirk Waidhofen/Thaya, war ein klares Zeichen an die Holzindustrie. Die Landwirte protestierten damit gegen die im Vorjahr stark gestiegenen Holzimporte. Vor allem die enorme Borkenkäfer-Plage ließ den Holzpreis zuletzt in den Keller rauschen, was den Waldbesitzern zusätzlich Existenzsorgen bereitet.

Am Montag reagierte die Holzindustrie und verwies auf zuletzt zurückgefahrenen Importmengen.

Schadhaftes Holz abnehmen

„Wir unterstützen die österreichische Forstwirtschaft im Rahmen unserer derzeitigen Möglichkeiten und sind auch weiter bestrebt, soviel schadhaftes Holz wie möglich abzunehmen“, sagt Vize-Fachverbandschef Herbert Jöbstl.

So habe die österreichische Holzindustrie im ersten Quartal 2019 aufgrund der erhöhten Schadholzmengen die Holzimporte bei sägefähigem Rundholz um rund zehn Prozent reduziert.