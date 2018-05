Hollabrunner Gymnasium läuft für guten Zweck

Die neunjährige Notrina B. leidet an einer angeborenen Tetraplegie, eine Form der Querschnittslähmung. Darum ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. „Wir haben bereits zwei Mal einen Charitylauf organisiert. Ich habe mich dann erkundigt, ob es in Hollabrunn jemanden gibt, der Hilfe braucht“, erklärt Maria Wolf, Lehrerin am Erzbischöflichen Real- und Aufbaugymnasium (ARG) und Organisatorin des Laufes.

Über Maria Breindl, der stellvertretenden Leiterin der allgemeine Sonderschule in Hollabrunn, wo Notrina in die zweite Klasse geht, kam Wolf zu dem Mädchen. „Und damit war klar, für wen wir dieses Jahr laufen werden.“

Darum wird der Schulgarten des ARG Hollabrunn am 18. Mai ab 13.30 Uhr zur Laufstrecke.