Hollabrunner erklimmt 39 „brennende“ Stockwerke

Beim neunten „Firefighter Stairrun“ am Berliner Alexanderplatz traten Feuerwehrleute aus Deutschland, Polen, Italien, Dänemark und aus Österreich an. In Zweier-Teams müssen die Läufer mit kompletter Schutzausrüstung inklusive angeschlossener Atemmaske die 39 Stockerwerke erklimmen. Gewertet wird die Zeit, bis beide Teilnehmer im Ziel sind. Zoglauer, der im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Großweikersdorf (Bezirk Tulln) lief als einer von nur fünf Österreichern gemeinsam mit seinem deutschen Feuerwehrkollegen Rene Hildebrand.

Am Ende war es für das Duo Rang 286 von 380 Teams. „Wir haben das zum ersten Mal gemacht und sind eine Zeit von zwölf Minuten und 16 Sekunden gelaufen“, ist Zoglauer zufrieden mit dem ersten Antritt. Das deutsche Sieger-Duo war exakt sechs Minuten schneller als Zoglauer und Hildebrand.