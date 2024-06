18-Jähriger raste mit 120 km/h durch Ortsgebiet und flüchtete vor Polizei

Ein führerscheinloser 18-jähriger Pkw-Lenker hat sich am Wochenende im Raum Hollabrunn eine etwa zehn Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

In Hollabrunn wurde der Niederösterreicher schließlich gestellt. Ihn erwarten Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Korneuburg und die Bezirkshauptmannschaft.

Schwere Mängel am Pkw

Nicht gerade unauffällig war schon der Pkw des 18-Jährigen. Der Wagen wies laut Polizei eine abgelaufene Begutachtungsplakette und schwere Mängel auf. Bei einer ersten Nachfahrt zählten Beamte der Polizeiinspektion Hollabrunn am Samstag gegen 23 Uhr dann in Summe 30 Verwaltungsübertretungen. Blaulicht und Folgetonhorn brachten den 18-Jährigen in der Folge nicht zum Anhalten, vielmehr raste er mit bis zu 180 km/h davon und gefährdete dabei auch andere Verkehrsteilnehmer.