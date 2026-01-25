Niederösterreich

Peter Sax: Ein Hollabrunner Musiker tourt mit dem Saxophon um die Welt

Peter Sax
Endlich wieder neue Songs: Peter Sax wird seine Fans 2026 mit neuen Songs überraschen.
Von Sandra Frank
25.01.26, 06:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wenn man dem Hollabrunner Musiker Peter Sax zuhört, dann wundert man sich, dass er noch weiß, wo er sich gerade befindet. Er jettet von Hollabrunn nach Köln oder Stuttgart, zwischendurch nach Namibia und zurück  nach Wien oder ins Burgenland und von dort wieder nach Mallorca oder in die Schweiz.

„Alive“ nach drei Jahren Arbeitszeit

Überall dort hat der Musiker seine Auftritte, egal, ob im exklusiven Club, am Palma Beach in Mallorca, auf Bällen, bei einer privaten Geburtstagsfeier oder bei Hochzeiten, zum Beispiel vom deutschen Nationalspieler Max Mittelstädt.

„Es ist eigentlich ein Wahnsinn“, muss der 42-Jährige selbst  staunen, als er von seinem Leben im KURIER-Gespräch erzählt. Musik hat er zwar schon immer gemacht, aber nicht hauptberuflich.

Das erste Mal mit Saxophon

In seinem Heimatbezirk Hollabrunn ist der Entertainer unter seinem bürgerlichen Namen, Peter Schwingenschlögl, ebenso bekannt. Aufgewachsen ist er in der Katastralgemeinde der Bezirkshauptstadt, im 600-Seelen-Ort Sonnberg. Dort wurde der Grundstein für seine musikalische Karriere gelegt. „Meinen ersten Auftritt mit Saxophon hatte ich am 30. April bei der Maifeier in Sonnberg.“ Damals war er 15 Jahre alt.

Hollabrunner Energiegemeinschaft wächst rasant und teilt mehr Strom

Die Sunny Hills und die Gardemusik

Wie lange spielte er da schon Saxophon? „Fast vier Wochen“, lacht er. Denn das Instrument hatte er zu seinem Geburtstag am 27. März von seinem Onkel – ebenfalls ein Musiker – bekommen. „Ich hab’ vorher jahrelang Querflöte gespielt, da sind die Griffe ähnlich“, klärt Peter Sax auf.

Ab da war das Eis gebrochen, er spielte bei verschiedenen Bands und gründete die „Sunny Hills“, damit tritt  er heute noch auf. Seinen Präsenzdienst leistete er musikalisch bei der Gardemusik Wien.

Werbehit aus dem Weinviertel

Obwohl er sich auf der Bühne wohlfühlte, hat der HTL-Absolvent nicht Musik, sondern Biotechnologie studiert. Warum? „Das Musikstudium hat damals auf mich etwas verstaubt gewirkt.“
In einem Pharmaunternehmen hätte er Karriere machen können. Doch  dieser Job machte ihn nicht glücklich. „Darum habe ich mich am 1. April 2011 mit der Music Visions GmbH selbstständig gemacht.“ Neben seinen Live-  und Songwriting-Aktivitäten wurde Peter Sax  mit  Tonstudio, Label und Musikverlag aktiv. Ein paar Jahre später stieg seine Frau Katrin, eine Sängerin, ins  Musikunternehmen ein.

Markenbotschafter und der Mazda-Werbehit

Seitdem ist der Hollabrunner zwei Mal Vater geworden und hat in seinem Business viel erlebt: Er ist Palma-Beach-Markenbotschafter geworden, um  Mallorca zu helfen,  den Qualitätstourismus zu forcieren. Damit verbunden ist der offizielle Palma Beach Song 2021, „Golden Lights“. Ein früherer Song des Hollabrunners,  „Feel Alive“, wurde zum  Soundtrack für den Launch des  Mazda-3-Modells und in der TV-Werbung eingesetzt.

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

Peter Sax

2021 war der Musiker sogar beim Formel-1-Grand-Prix in Abu Dhabi mittendrin. Er spielte mit seinem Saxophon für David Coulthard oder Fernando Alonso, fieberte beim Duell um den WM-Pokal mit seiner Familie mit und sang am Ende die österreichische Hymne.

Viele Erlebnisse mit Party-Ikone Peter Wackel

„Du lernst so viele spannende Leute kennen“, knüpft Peter Sax auf seinen musikalischen Reisen wichtige Kontakte. Auf Mallorca lernte er etwa Party-Ikone Peter Wackel kennen, mit dem er um die Welt jettet und bei diversen Events vieles erlebt.

Peter Sax

Im Windhoek Game Camps in Namibia spielt Peter Sax regelmäßig mit seinem Saxophon –  hier zwischen den Giraffen Joana und Natascha.

Wackel ist Eigentümer des  Windhoek Game Camps in Namibia. Dort spielt Peter Sax regelmäßig mit seinem Saxophon –  zwischen den Giraffen Joana und Natascha.  Vorfreude herrscht für November: Da wird er bei der  30-Jahre-Peter-Wackel-Show in der Lanxess Arena Köln dabei sein.

Flexibel, bei jeder Herausforderung

Ob enge Zeitpläne, technische Herausforderungen oder spontane Musikwünsche aus aller Welt – Peter Sax hat in seiner Laufbahn schon so einiges erlebt. Gerade diese Momente haben ihn geprägt: „Man lernt, flexibel zu bleiben und aus jeder Situation das Beste zu machen.“

Stars huldigen dem Saxophon: "Das geilste Instrument aller Zeiten"

2026 kommen neue Songs von Peter Sax

In all dem Trubel  des vergangenen Jahres  und den vielen Auftritten auf der halben Welt – oft mehrere am Tag–, kam  eines zu kurz: Das Produzieren eigener Songs. „Wenn ich Zuhause bin, will ich die Zeit mit meiner Familie verbringen“, ist Schwingenschlögl gern mit seinen beiden Söhnen Oskar und Remi, unterwegs. Aber: „Ich hab’ viele  Ideen für neue Songs.“ Seine Fans werden darum heuer sicher in den Genuss mehrerer neuer Songs kommen.

Was Peter Sax auf der Bühne am meisten  genießt? „Die Ruhe“, scherzt der Musiker. Ruhig ist es freilich nicht, wenn er Stimmung macht. Doch in diesen Momenten ist er  in seinem Element, muss sich um keine verlorenen Instrumente kümmern und kann – wie sein Publikum –  die Auftritte genießen  und feiern. 

Mehr zum Thema

Hollabrunn Musik
kurier.at, safran  | 

Kommentare