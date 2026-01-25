Peter Sax: Ein Hollabrunner Musiker tourt mit dem Saxophon um die Welt

Wenn man dem Hollabrunner Musiker Peter Sax zuhört, dann wundert man sich, dass er noch weiß, wo er sich gerade befindet. Er jettet von Hollabrunn nach Köln oder Stuttgart, zwischendurch nach Namibia und zurück nach Wien oder ins Burgenland und von dort wieder nach Mallorca oder in die Schweiz.

Überall dort hat der Musiker seine Auftritte, egal, ob im exklusiven Club, am Palma Beach in Mallorca, auf Bällen, bei einer privaten Geburtstagsfeier oder bei Hochzeiten, zum Beispiel vom deutschen Nationalspieler Max Mittelstädt. „Es ist eigentlich ein Wahnsinn“, muss der 42-Jährige selbst staunen, als er von seinem Leben im KURIER-Gespräch erzählt. Musik hat er zwar schon immer gemacht, aber nicht hauptberuflich. Das erste Mal mit Saxophon In seinem Heimatbezirk Hollabrunn ist der Entertainer unter seinem bürgerlichen Namen, Peter Schwingenschlögl, ebenso bekannt. Aufgewachsen ist er in der Katastralgemeinde der Bezirkshauptstadt, im 600-Seelen-Ort Sonnberg. Dort wurde der Grundstein für seine musikalische Karriere gelegt. „Meinen ersten Auftritt mit Saxophon hatte ich am 30. April bei der Maifeier in Sonnberg.“ Damals war er 15 Jahre alt.

Die Sunny Hills und die Gardemusik Wie lange spielte er da schon Saxophon? „Fast vier Wochen“, lacht er. Denn das Instrument hatte er zu seinem Geburtstag am 27. März von seinem Onkel – ebenfalls ein Musiker – bekommen. „Ich hab’ vorher jahrelang Querflöte gespielt, da sind die Griffe ähnlich“, klärt Peter Sax auf. Ab da war das Eis gebrochen, er spielte bei verschiedenen Bands und gründete die „Sunny Hills“, damit tritt er heute noch auf. Seinen Präsenzdienst leistete er musikalisch bei der Gardemusik Wien.

Obwohl er sich auf der Bühne wohlfühlte, hat der HTL-Absolvent nicht Musik, sondern Biotechnologie studiert. Warum? „Das Musikstudium hat damals auf mich etwas verstaubt gewirkt.“

In einem Pharmaunternehmen hätte er Karriere machen können. Doch dieser Job machte ihn nicht glücklich. „Darum habe ich mich am 1. April 2011 mit der Music Visions GmbH selbstständig gemacht.“ Neben seinen Live- und Songwriting-Aktivitäten wurde Peter Sax mit Tonstudio, Label und Musikverlag aktiv. Ein paar Jahre später stieg seine Frau Katrin, eine Sängerin, ins Musikunternehmen ein. Markenbotschafter und der Mazda-Werbehit Seitdem ist der Hollabrunner zwei Mal Vater geworden und hat in seinem Business viel erlebt: Er ist Palma-Beach-Markenbotschafter geworden, um Mallorca zu helfen, den Qualitätstourismus zu forcieren. Damit verbunden ist der offizielle Palma Beach Song 2021, „Golden Lights“. Ein früherer Song des Hollabrunners, „Feel Alive“, wurde zum Soundtrack für den Launch des Mazda-3-Modells und in der TV-Werbung eingesetzt.

2021 war der Musiker sogar beim Formel-1-Grand-Prix in Abu Dhabi mittendrin. Er spielte mit seinem Saxophon für David Coulthard oder Fernando Alonso, fieberte beim Duell um den WM-Pokal mit seiner Familie mit und sang am Ende die österreichische Hymne. Viele Erlebnisse mit Party-Ikone Peter Wackel „Du lernst so viele spannende Leute kennen“, knüpft Peter Sax auf seinen musikalischen Reisen wichtige Kontakte. Auf Mallorca lernte er etwa Party-Ikone Peter Wackel kennen, mit dem er um die Welt jettet und bei diversen Events vieles erlebt.

Wackel ist Eigentümer des Windhoek Game Camps in Namibia. Dort spielt Peter Sax regelmäßig mit seinem Saxophon – zwischen den Giraffen Joana und Natascha. Vorfreude herrscht für November: Da wird er bei der 30-Jahre-Peter-Wackel-Show in der Lanxess Arena Köln dabei sein. Flexibel, bei jeder Herausforderung Ob enge Zeitpläne, technische Herausforderungen oder spontane Musikwünsche aus aller Welt – Peter Sax hat in seiner Laufbahn schon so einiges erlebt. Gerade diese Momente haben ihn geprägt: „Man lernt, flexibel zu bleiben und aus jeder Situation das Beste zu machen.“