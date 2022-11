Stars huldigen dem Saxophon: "Das geilste Instrument aller Zeiten"

US-Jazz-Ikone Charlie Parker ( 1955), mit John Coltrane, Candy Dulfer oder auch den Österreichern Hans Koller und Hans Salomon einer der ganz Großen aus der Ruhmeshalle, empfahl: „Don't play the saxophone. Let it play you.“ (Spiel das Saxofon nicht, lass es dich spielen). Das hat nur herzlich wenig mit dem Warenwert des Instruments zu tun – aktuell teuerstes ist das Selmer Series III Tenor Sax um 17.600 € – es geht vielmehr um die wahren Werte, die ihm innewohnen: „Seit mein Vater Jazz-Kassetten aus den USA mitbrachte, war ich sofort geflasht“, erzählt Maria Großbauer, Philharmoniker-Posaunistentochter, Ex-Opernball-Organisatorin, Werbefachfrau und Kultursprecherin der ÖVP im Nationalrat, „die Querflöte war mir zu fad, Saxofon war meine ganz persönliche Revolution.“ Sie sieht sich da retrospektiv als Zwilling einer zauberhaften Zeichentrickheldin: „Frech, laut, aufmüpfig.“

Denn: Wer ist die meistgehörte Saxofonistin der Musikgeschichte? Keine Frage: Die seit Erstausstrahlung des Matt Groening-Welterfolgs (1989) ewig achtjährige Lisa aus dem Hause Simpson. In 34 Staffeln und 732 Episoden pfeift die hochbegabte Weltretterin auf jede Konvention, dafür schon in der Signation den „Genickbruch-Blues“ in ihr Baritonsaxofon. Die Zahl der Zuschauer geht in die Milliarden.

Großbauer, 2019 Sektbotschafterin, griff jüngst bei der Gault-Millau-Gala 2022 in der Wiener Hofburg, zwei Jahre nach ihrer „Abschiedseinlage“ am Opernball, wieder einmal zum Saxofon. Und schon war sie da, die Teenagerzeit, in der Maria „von Liebeskummer bis Maturafrust“ alle Stimmungslagen rauf und runter spielte. Bei der Halloween-Party kurz darauf knöpfte sie sich bereits ABBA, Beatles und Prince vor.