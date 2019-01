Werbehit aus dem Weinviertel

Der Song des Hollabrunners schaffte es in die engere Auswahl. „Ich habe aber erst davon erfahren, als nur noch zehn Songs zur Endauswahl standen.“

Im August 2018 war es dann soweit. Die Entscheidung war zugunsten des Hollabrunners gefallen und sein Song „Feel Alive“ wird zum Werbesong für die Mazda-Kampagne.

In Zusammenarbeit mit den Kreativen der Agentur in London begann zu dieser Zeit die erneute Arbeit an seinem Song. Das Stück wurde für den Werbeauftritt editiert. Nach zahlreichen Versionen des Songs musste Sax die Finalisierung allerdings an ein Studio in London abgeben, da die Geburt seines Sohnes ins Haus stand.