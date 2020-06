Hoher Preis für kurze Freuden

In nur zwei Tagen brachten drei junge Männer die 1370 Euro durch, die sie bei einem Überfall auf eine Kremser Tankstelle im November 2011 erbeutet hatten. Mit Glücksspiel und Prostituierten. Der Preis, den sie und ein Komplize – alle im Alter von 20, 18 und 16 Jahren, alle aus dem Raum Krems – für das Vergnügen bezahlen, ist hoch: Zwischen zwei und drei Jahre Haft, davon jeweils ein Drittel unbedingt, müssen sie für versuchten und vollzogenen schweren Raub absitzen.

So lautete das (nicht rechtskräftige) Urteil in einem Schöffenprozess am Donnerstag im Landesgericht Krems. Falls die Staatsanwaltschaft beruft, könnte die Haft sogar noch länger werden.