Hohe Wand: Alter Gasthof als spirituelles Zentrum für Buddhismus

In Stille meditieren

Das "Bodhidharma-Zendo“ ist ein Verein der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft. 1979 gegründet, gibt es Bodhidharma-Zendos in Wien, Graz und Klagenfurt sowie das Seminarzentrum Berg-Zendo auf der Hohen Wand. Die Mitglieder der buddhistischen Gemeinschaft haben im Naturpark einen Ort gefunden, an dem es sich ungestört und in Stille meditieren lässt.