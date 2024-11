Flut in NÖ: Grundwasser macht weiter Probleme, wohin das meiste Geld floss

Wie massiv die Auswirkungen des Hochwassers im Tullnerfeld waren, zeigt auch eine Auswertung der bereits ausbezahlten Hilfen , die dem KURIER vorliegt. Im September waren es bereits mehr als 51,6 Millionen Euro, die an die Betroffenen Bürger im Bezirk Tulln gingen.

Nur im Bezirk St. Pölten-Land waren es noch mehr Anträge, die von den Flutopfer gestellt wurden. Hier waren es bereits mehr als 73,2 Millionen Euro, die an die Betroffenen flossen. Mit Stand November wurden bereits 198,6 Millionen Euro ausbezahlt, mehr als 20.500 Schadensfälle bearbeitet.

Interessant ist auch, dass einige Regionen von der Flut fast gar nicht betroffen waren. Ein Zeichen auch dafür, dass hier der Hochwasserschutz schon sehr gut greift. So musste für den Bezirk Waidhofen an der Ybbs noch gar nichts ausbezahlt werden, in Krems-Stadt nur 34.000 Euro.