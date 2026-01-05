Hochwasserforschung in NÖ: Ein Projekt blickt Jahrhunderte zurück

Die Hochwasser­katastrophe vom September 2024 wird vielen Niederösterreichern für immer in Erinnerung bleiben. Es gab Todesopfer und in weiten Teilen des Landes massive Schäden.

Doch Niederösterreich wurde in der Vergangenheit immer wieder von enormen Überschwemmungen heimgesucht – auch bereits vor dem 19. Jahrhundert. So etwa im Juli 1736, als ein Sommerhochwasser zu erheblichen Überflutungen führte.

Die Historie zeigt jedenfalls, wie anfällig viele Regionen entlang von Flüssen für extreme Wetterereignisse sind.

Lehren für die Zukunft

Aus dieser Erfahrung heraus startet nun ein wissenschaftliches Projekt, das weit in die Vergangenheit blickt: Historische Hochwässer sollen systematisch erfasst und ausgewertet werden, um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen.

Geleitet wird das Projekt von Gertrud Haidvogl vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). Ziel ist es, Hochwasserereignisse über mehrere Jahrhunderte hinweg zu dokumentieren und ihre Häufigkeit sowie Intensität besser einordnen zu können. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels sollen langfristige Entwicklungen sichtbar gemacht werden, die in modernen Messreihen allein nicht erkennbar sind.

Denn verlässliche Pegelmessungen existieren erst seit dem späten 19. Jahrhundert. Um weiter zurückzugehen, greifen die Forscher auf historische Quellen zurück: Hochwassermarken an Häusern und Brücken, handschriftliche Chroniken, Pfarr- und Gemeindearchive sowie private Aufzeichnungen. Diese oft unbeachteten Zeugnisse liefern wertvolle Hinweise darauf, wie stark und wie häufig Flüsse in früheren Zeiten über die Ufer traten.