Millionenprojekt an der Pielach bremst Hochwasser und forciert die Natur

Es ist der 15. September 2024 und im gesamten Pielachtal heulen die Sirenen. Im Bezirk St. Pölten wird Katastrophenalarm ausgerufen, die Hochwasserkatastrophe steuert in Niederösterreich auf ihren Höhepunkt zu.

Massive Renaturierungsmaßnahmen an der Pielach sollen mithelfen, dass solche Geschehnisse nicht mehr so leicht passieren können.

Milliardenschaden

Zubringer der Donau, wie Pielach, Sierning, Perschling oder die Große und Kleine Tulln waren im Vorjahr durch gewaltige Regenmengen außer Rand und Band geraten. Ein Gesamtschaden von weit mehr als einer Milliarde Euro war die Folge der Jahrhundertflut.