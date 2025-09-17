Die Lehren aus dem Jahrhunderthochwasser

Eine Milliarde Euro soll bis 2024 in Schutzmaßnahmen investiert werden. Dabei soll das Prognosesystem auch in Zukunft weiter ausgebaut werden. Zudem soll die Dammlandschaft effektiv verändert werden, indem zusätzliche Überflutungsbereiche geschaffen werden. Auch die Infrastruktur wurde bereits seit Ende 2024 mit neuen Geräten wie Großpumpen und Sandabfüllanlagen ausgestattet.

Etappenweise sollen in den nächsten 15 Jahren Maßnahmen gegen Hochwasserereignisse realisiert werden, abhängig von Priorität und Wirksamkeit.

Auch im Eigenheim können Vorkehrungen gegen Hochwasser getroffen werden. So hilft es beim Neubau das Fußbodenniveau anzuheben. In bestehenden Kellern sollte überprüft werden, ob alle Anschlüsse sowie Kabelzugänge dicht verbaut und Rückstauklappen in den Abflussrohren eingebaut sind.