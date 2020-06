Hoch hinaus im Gotteshaus

Klettern hat sein Leben verändert. Nun will er vielen anderen die selbe Chance geben. Der 63-jährige, pensionierte Schuhhändler Rudi Steinkellner aus Langenlois, Bezirk Krems, hat in seiner Heimatstadt ein Projekt auf die Beine gestellt, das "Klettern vom Kindergarten bis zur Mittelschule" ermöglicht. Herz des Projektes ist eine ehemaligen Klosterkirche auf dem Gelände der Landesberufsschule für das Baugewerbe (LBS), die hohe Kletterwände aufnehmen kann.

"Ich bin viel ausgeglichener geworden", erzählt Steinkellner, der in der Kremser Fußgängerzone ein Schuhgeschäft führte, eher er vor einem Jahr in Pension ging. Bereits einige Jahre davor hatte er zu klettern begonnen. "Das hat mich so fasziniert, dass ich in kürzester Zeit beim Alpenverein eine Ausbildung nach der anderen bis zum Tourenführer absolviert habe", erzählt er. "Nach einem Gipfelsieg mit einem Bergführer habe ich vor Glück geweint", erzählt Steinkellner.