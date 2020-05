Hoch hinauf: Ungewöhnliche 1. Mai-Feier in Traiskirchen

Weil heuer angesichts der Corona-Beschränkungen keine der üblichen großen Mai-Feiern in der roten Hochburg Traiskirchen stattfinden konnte, hatte SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler am Vortag auf seiner Facebook-Seite schon eine Überraschung versprochen. Diese werde "außergewöhnlich und stark" werden und man sollte sie nicht verpassen. Am 1. Mai um 11 Uhr lüftete er dann das Geheimnis. Um ein Zeichen zu setzen kletterte er unter dem Motto "Hoch der 1. Mai" auf den Schlot des ehemaligen Semperit-Werkes.