Historie: Wie der Wolf „böse“ wurde

Historische Schriften kratzen häufig am Leumund des Wolfes – etwa Eintragungen in Pfarrchroniken, wonach Wölfe im 17. Jahrhundert in Oberösterreich Kinder „zerbissen“ hätten. Möglicherweise haben sie als Hirten im Freien übernachtet. „Besonders unbeliebt wurden Wölfe im Mittelalter und in der Neuzeit, als sie sich an den Toten auf den Schlachtfeldern vergriffen, am Vieh der armen Bauern und als Jagdkonkurrent des Adels in den bereits recht leer geräumten Wäldern“, erklärt Kurt Kotrschal, der als Wolfsforscher auch die Historie des Raubtiers kennt: „Dazu kam noch, dass der Wolf für die Kirche als altes ‚heidnisches‘ Symbol zur Verkörperung allen Bösen und des Teufels wurde. Folgerichtig wurde er in Mitteleuropa mithilfe moderner Jagdwaffen vom 17. bis 19. Jahrhundert ausgerottet.“

Dabei habe alles ganz friedlich begonnen: „Vor mehr als 30.000 Jahren kamen unsere Jäger- und Sammler-Vorfahren in Kontakt mit jenen Wölfen, aus denen erstmals Hunde entstanden waren. Sie hatten eine respektvolle, nahezu verwandtschaftliche Einstellung zum Wolf“, sagt Kotrschal. Erst als Menschen vor ungefähr 8000 Jahren für die Landwirtschaft sesshaft wurden, sei der Wolf zur Bedrohung ihrer Weidetiere geworden.

So hoch die Emotionen in der öffentlichen Debatte aufflackern, so dünn ist derzeit die Faktenlage. Denn gut 100 Jahre lang waren die Wölfe in Mitteleuropa – bis auf scheue Einzelgänger – nicht präsent. Weil kaum ein Erfahrungsschatz vorhanden ist, ersetzt man laut den befragten Experten fehlendes Wissen zum Teil durch das Bild, das alte Mythen, Märchen oder gruselige Filme transportieren. Entsprechend schwierig lässt sich abschätzen, wie sich ein „normaler“ Wolf verhält – und wie man einen sogenannten „Problemwolf“ definiert.