Rotes Kreuz und Stift Melk: Hilfslieferungen für rumänische Kinder

„Unser Ziel ist es, Straßenkinder und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die aus dem Kreis Bihor in Rumänien kommen, zu unterstützen“, sagt Abt Georg Wilfinger, Schirmherr des Sozialzentrums Saniob. Durch die Stiftung "Caritas Centru Social Sf. Stefan Saniob“ wird in Saniob, das nahe der ungarischen Grenze liegt, ein Sozialzentrum mit zwei Häusern betrieben. Etwa 40 Kinder und Jugendliche haben so bereits eine neue Heimat gefunden.

