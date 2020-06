Hilferuf der Opfer der Raddiebe-Bande auf Facebook

Die wöchentliche Schadensmeldung durch die unheimliche Mountainbikebande kommt wieder aus Waidhofen / Ybbs. Im Ortsteil Zell wurden in der Vorwoche von Kriminellen die Keller von Wohnhäusern heimgesucht und speziell teure Mountainbikes gestohlen.

Bei der vorerst letzten Attacke der Bande, die sich laut Polizei zur Nachtzeit im Laufe der Vorwoche ereignet haben muss, wurden aus einer Tiefgarage zwei Fahrräder, ein Motorrad und eine Garnitur Pkw-Reifen gestohlen. Unter den Opfern befindet sich auch ein Waidhofener Paar, dass wegen seiner gestohlenen Räder nun einen Hilfeaufruf innerhalb der Facebook-Gruppe der Stadt Waidhofen gestartet hat. Die junge Waidhofenerin bittet um Hinweise, ob jemand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der Vorwoche verdächtige Transportfahrzeuge oder andere Auffälligkeiten wahrgenommen hat.

Der Coup der Diebe reiht sich in eine lange Serie von Fahrraddiebstählen, die in den vergangenen Monaten in den Bezirken Scheibbs und Amstetten vorgefallen sind. Wie an den anderen Tatorten fehlt auch den Polizisten in Waidhofen weiterhin eine Spur zu den Tätern. „Uns wäre geholfen, wenn uns Opfer die Nummern ihrer gestohlenen Räder nennen könnten. So werden oft Transporter mit verdächtigen Bikes angehalten. Doch niemand kann die Räder auf den Anhängern zuordnen“, schildert ein Kriminalbeamter das Dilemma.