Hilfe für geschwächte Tschernobyl-Opfer

Die jungen Gäste, die eingeladen wurden, haben allesamt eine Chemotherapie hinter sich und brauchen dringend Erholung. Die ist daheim, wo es noch immer radioaktive Belastung und eine 30-Mal so hohe Krebsrate wie vor 1986 gibt, schwierig. Viele der über 300 Kinder, die über die Jahre im Mostviertel waren, seien wieder gesund, berichtet Brachinger. „Manche haben schon eigene Kinder, aber es gibt auch einige, die nicht überlebt haben“, sagt der Organisator.

Mit den Kindern freut er sich heuer über eine Premiere. Erstmals wurden die Tschernobyl-Kinder zum einwöchigen Urlaub in ein Hotel in Bad Mitterndorf eingeladen. Nutzung der Therme und Bootsfahrten am Grundl- und am Traunsee wurden ebenfalls gespendet. Gestern reiste der Tross an.