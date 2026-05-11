Amstettner Unternehmerin Hilde Umdasch im Alter von 83 Jahren gestorben
Unternehmerin Hilde Umdasch ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das berichteten NÖN und die Oberösterreichischen Nachrichten. Demnach starb die gebürtige Amstettnerin am Samstag „nach kurzer Krankheit überraschend“. Umdasch war bis zuletzt Gesellschafterin der Umdasch Group und von Bellaflora. Beide Unternehmen hatte sie auch maßgeblich geprägt.
In der in Amstetten ansässigen Umdasch Group hatte Hilde Umdasch als Vorstandsvorsitzende gemeinsam mit ihrem Bruder Alfred die Internationalisierung eingeleitet. 1999 zog sie sich in den Aufsichtsrat zurück. Bellaflora wiederum wurde im Jahr 1972 von Umdasch gegründet und in der Folge als österreichweite Garten-Fachmarktkette etabliert.
In der Kulturszene hat Hilde Umdasch Spuren hinterlassen: Sie war über Jahrzehnte Unterstützerin der Blindenmarkter Herbsttage: Von 2006 bis 2025 fungierte sie dort als Präsidentin. Hilde Umdasch initiierte in ihrer Amtszeit den Neubau der Ybbsfeldhalle Blindenmarkt und gründete die Initiative „Helfen mit Kunst“.
Für schwerkranke Kinder: Hilde Umdasch Haus
Helfen war der Unternehmerin stets ein Anliegen. Sichtbares Zeichen dafür ist das Amstettner Kinderhospiz „Hilde Umdasch Haus“, das die Unternehmerin initiiert und maßgeblich finanziert hat. Das Heim schafft eine Bleibe für bis zu elf schwer pflegebedürftige Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Krankheiten.
Hilde Umdasch wurde am 2. Jänner 1943 in Amstetten geboren und trat 1967 in das elterliche Unternehmen Umdasch ein. Nach dem Tod ihres Vaters Josef Umdasch übernahm sie im Jahr 1990 den Vorstand des Board of Directors und wurde somit eine der ersten Frauen an der Spitze eines Weltkonzerns. In den 70er Jahren gründete Hilde Umdasch die Gartencenter-Kette Bellalflora.
Mikl-Leitner: „Bleibende Spuren hinterlassen“
„Mit Hilde Umdasch verliert Niederösterreich eine große Unternehmerin, die wirtschaftlichen Erfolg stets mit hoher sozialer Verantwortung verbunden hat“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben von Hilde Umdasch. „Ihr Wirken war geprägt von Weitblick, Innovationskraft und einer tiefen Verbundenheit zu ihrer Heimatregion und zum Land Niederösterreich. Damit hat sie nicht nur die Erfolgsgeschichte der Umdasch Group geprägt, sondern auch ein bedeutendes Kapitel der niederösterreichischen Wirtschaftsgeschichte geschrieben“, so die Landeshauptfrau.
Besonders hervorzuheben sei auch das gesellschaftliche und soziale Engagement von Hilde Umdasch, betont Mikl-Leitner. „Sie hatte immer den Menschen im Blick – sowohl ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch jene, die besondere Unterstützung brauchen. Und damit hat sie bleibende Spuren hinterlassen.“
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