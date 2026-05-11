Amstettner Unternehmerin Hilde Umdasch im Alter von 83 Jahren gestorben

Für schwerkranke Kinder: Hilde Umdasch Haus

Helfen war der Unternehmerin stets ein Anliegen. Sichtbares Zeichen dafür ist das Amstettner Kinderhospiz „Hilde Umdasch Haus“, das die Unternehmerin initiiert und maßgeblich finanziert hat. Das Heim schafft eine Bleibe für bis zu elf schwer pflegebedürftige Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Krankheiten.

Hilde Umdasch wurde am 2. Jänner 1943 in Amstetten geboren und trat 1967 in das elterliche Unternehmen Umdasch ein. Nach dem Tod ihres Vaters Josef Umdasch übernahm sie im Jahr 1990 den Vorstand des Board of Directors und wurde somit eine der ersten Frauen an der Spitze eines Weltkonzerns. In den 70er Jahren gründete Hilde Umdasch die Gartencenter-Kette Bellalflora.