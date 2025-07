"Wir sehen, dass mediterrane Pflanzen wie Oliven- oder Feigenbäume immer beliebter werden", erzählt sie. Das liege nicht nur an dem südländischen Flair, den sie in einen Garten bringen, sondern auch an ihrer Wetterbeständigkeit.

Kalte Temperaturen, Hitzewellen und Starkregen

Und diese wird in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger. Pflanzen müssen mittlerweile nicht mehr nur kalte Winter, sondern auch Hitzewellen und Starkregen im Sommer überstehen können.

Neben dem Klimawandel würde auch die Arbeitssituation im Land beeinflussen, was in den heimischen Gärten wächst. "Pflegeleichte Pflanzen und wenig aufwendiges Garteln liegen aktuell im Trend", so Eidenberger.

Denn vor allem berufstätige Menschen hätten immer weniger Zeit, sich um ihre Pflanzen zu kümmern und wollen sich oft auch nicht zu viel Arbeit zuhause machen. Aus diesem Grund seien wenig arbeitsintensive Sorten aktuell beliebt. Auch würden vermehrt mehrjährige Pflanzen gekauft, anstatt einjähriger Blumen.