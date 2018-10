Hightech-Zentrale für Fremdenpolizei

Die Bilder sind vielen noch in Erinnerung. Hunderte Flüchtlinge lagen in Zelten vor dem Flüchtlingslager in Traiskirchen. Auf der viel zu kleinen Polizeidienststelle fertigten bis zu 80 Beamte Hunderte Asylwerber pro Tag ab, die zusammengekauert am Boden auf die Abwicklung ihrer Anliegen warteten. Auf Grund des Platzmangels herrschten teils menschenunwürdige Zustände.

Auch wenn der große Flüchtlingsstrom zu Ende ist, dürfen sich solche Szenen nicht wiederholen, ist man sich im Innenministerium und bei der nö. Landespolizeidirektion einig. Deshalb wurde das Fremdenpolizeiwesen im größten Bundesland Österreichs auf neue Beine gestellt. Am Gelände des Flughafens Wien-Schwechat wurde eine neue Fremdenpolizei-Zentrale auf 2400 Fläche errichten. Alle Asylerstaufnahmen werden nun nicht mehr in Traiskirchen, sondern direkt in der neuen modernen Dienststelle in Schwechat behandelt.

Laut Landespolizeidirektor Konrad Kogler und dem Kommandanten der Dienststelle, Chefinspektor Otto Mayer, ist für alle Beteiligten eine neue Zeitrechnung angebrochen: „Die zentrale Lage des Standorts und vor allem die Nähe zu den Außengrenzen in Ostösterreich ist der größte Pluspunkt“, erklärt Kogler.

Laut dem Kabinettschef im Innenministerium, Reinhard Teufel, fallen von den aktuell 16.000 Aufgriffen illegal eingereister Personen im heurigen Jahr mehr als 3000 auf Niederösterreich. Werden „Illegale“ an der Grenze oder irgendwo im Bundesland aufgegriffen und beantragen sie Asyl, werden sie nach Schwechat gebracht.