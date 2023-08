„Hiesige & Dosige“: Internationale Musik im Schlosspark Wieselburg

Den Abschluss des ersten Festivalabends macht das Matho & Vienna Dancehall Orchestra.

Tanz und Musik

Auch am Samstag kommt die musikalische Unterhaltung nicht zu kurz. Den Start in den Abend bietet Belle Fin aus Österreich, bevor erneut internationale Acts ihre Musik zum besten geben. Nach den Auftritten von Yagody aus der Ukraine und Mayito Rivera & Sons of Cuba aus der fernen Karibik liefert Botticelli Baby aus Deutschland das Finale von „Hiesige & Dosige“.

Zusätzlich zum Hauptthema Musik wird auch eine breite kulinarische Auswahl geboten: Neben Wein- und Cocktailbars warten fünf verschiedene Trucks im Street Food-Style auf die Gäste.

Für Tanzbegeisterte gibt es die Möglichkeit, an einem Workshop teilzunehmen. Der Swing Dance Workshop am Samstag wird zu groovigen Rhythmen Solo Charleston, Shim Sham, Solo Blues, Kicks und Basic Steps getanzt.