Das Wieselburger Volksfest lockte 35.000 Menschen an

Bevor das Wieselburger Volksfest 2024 auf dem Programm steht, warten aber noch andere Veranstaltungen in der Messe Wieselburg. So tritt beispielsweise Komiker Alex Kristan mit seinem Programm "50 Shades of Schmäh" am 14. September auf. "Die Seer" sind am 19. November zu Gast, Kabarettist Thomas Stipsits am 2. Dezember.

Informationen und Tickets: https://www.messewieselburg.at/tickets