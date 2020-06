„Hier sitzen zwei kleine naive Trotteln“

Die beiden Wirtschaftsstudenten aus Bulgarien sollten Handlanger-Dienste leisten, abgesahnt haben andere. Am Wiener Neustädter Landesgericht kam es am Montag zum Prozess nach mehreren Skimming-Attacken in Wien und Niederösterreich. Beschuldigt werden die beiden Männer (35 und 28 Jahre alt) aus Sofia, mehrere Bankomaten in Österreich vorsätzlich manipuliert zu haben.

Beim sogenannten Skimming werden eine Minikamera am Tastaturfeld des Bankomaten sowie ein Kartenlesegerät montiert und so die Kundendaten abgelesen. Für diese Aufgabe seien die beiden Bulgaren von einem weltweit agierenden Kartell engagiert worden. Ein aufmerksamer Kunde bemerkte die Manipulation und alarmierte die Polizei, die das Duo festnahm.