Herzinfarkt am Steuer: Frau krachte in Hausmauer

Eine Pkw-Lenkerin ist am Donnerstagabend in Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Hausmauer gekracht. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Wiederbelebungsmaßnahmen der Sanitäter erfolglos. Die Fahrerin verstarb noch am Unfallort.Die Frau hatte laut Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Herzinfarkt erlitten und sei daraufhin in das Objekt hineingerollt.