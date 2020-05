Herka kauft Lieferanten, 37 Jobs gesichert

Der Tag beginnt mit einer guten Nachricht.“ Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav sorgte am Freitag für Aufatmen unter Dutzenden Textilmitarbeitern im Waldviertel. Der Frottierwaren-Produzent „Herka“ aus Kautzen im Bezirk Waidhofen/Thaya expandiert und übernimmt die insolvente Färberei des Kremser Autotextilherstellers Eybl, „Erlenbruch TVG“, in Gmünd. Herka-Geschäftsführer Thomas Pfeiffer erweitert sein Geschäftsfeld und will in den nächsten Jahren mehrere Millionen Euro in seinen neuen Betrieb namens „Textilveredelung Gmünd GmbH (TVG)“ investieren.

Mit dem Aus der Färberei wären nicht nur 47 Mitarbeiter auf der Straße gelandet, sondern das Ende hätte auch schwerwiegende Folgen für die gesamte Waldviertler Textilbranche gehabt. Die Firmen hätten das Waschen, Färben und Bleichen ihrer Textilien mit teuren Maschinen selbst übernehmen oder dafür auf ausländische Anbieter zurückgreifen müssen. „Aber gerade mit der Qualität unserer Textilien können wir uns von der Billigkonkurrenz abheben“, erklärte Pfeiffer, der auch weiterhin für andere Hersteller veredeln will.