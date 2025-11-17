Monsignore wird Mönch und zieht als Pater Hippolyt ins Stift Seitenstetten

Nach einer einjährigen Probezeit hat sich der frühere langjährige Stadtpfarrer von Waidhofen an der Ybbs, Monsignore Herbert Döller, dem Benediktinerkonvent im Stift Seitenstetten angeschlossen. Er hat vor dem versammelten Konvent die Oblation, also das Versprechen nach den benediktinischen Ordensregeln zu leben, abgelegt.

Gebürtiger Waldviertler

Der im Waldviertel geborene 71-jährige Döller hat bis zum Vorjahr 20 Jahre die Stadtpfarre in Waidhofen geführt. Nun habe er den Eid abgelegt, "unter der Führung des Evangeliums, im Geist der Regel des Hl. Benedikt und in Verbundenheit mit der Klostergemeinschaft“ zu leben, berichtet das Stift Seitenstetten auf seiner Homepage.