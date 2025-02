Benediktiner in Seitenstetten wählten Abt Petrus Pilsinger für zweite Amtszeit

Nach seiner ersten Amtszeit als 63. Abt des Stiftes Seitenstetten hat sich der 60-jährige Petrus Pilsinger am Dienstag dem Konvent der Wiederwahl gestellt. Unter dem Vorsitz von Abtpräses Johannes Perkmann wurde der gebürtige Euratsfelder durch kanonische Wahl für eine zweite Amtszeit auch wiedergewählt.

© Stift Seitenstetten /Penzendorfer Konvent des Sitfts Seitenstetten

Wie das Benediktinerstift auf seiner Homepage mitteilte, erstreckt sich seine neue Amtsperiode bis zur Vollendung seines 70. Lebensjahres. Die Neuwahl erfolgte nach Ablauf seiner bisherigen zwölfjährigen Amtszeit. Der Zeitraum bis zur Wiederwahl war 2013 bei seiner ersten Wahl festgelegt worden. Bis dahin war Pilsinger Direktor des Seitenstettner Stiftsgymnasiums. Als Wahlkommission fungierten der Abtpräses Johannes Perkmann (Abtei Michaelbeuern), Abt Gerhard Hafner (Abtei Admont) und Prior P. Michael Hüttl (Abtei Altenburg).

Beim KURIER-Interview im Dezember des Vorjahres berichtete der rührige Abt, dass der Klostergemeinschaft mit 24 Mitbrüdern herausfordernde Zeiten, vor in der Seelsorgearbeit in den 14 Stiftspfarren bevorstehen. Pfarrverbände sollen aufgrund des Mangels an geistlichen Mitbrüdern einen Ausweg bieten.

© Stift Seitenstetten /Penzendorfer Wiedergewählter Abt mit Abt-Kollegen und Konvent

Insgesamt werde es zur Neustrukturierung der Aufgaben der 24 Mitbrüder des Konvents in Schule und Seelsorge innerhalb der 14 Stiftspfarren kommen, wurde in der Mitteilung des Stifts angekündigt. Die Benediktinermönche aus Seitenstetten sind unter anderem in der Pfarrseelsorge, im Schulunterricht, in der Altenpflege sowie in den Bereichen Kultur und Gästebetreuung tätig.

"Wir wünschen dem wiedergewählten Abt Gottes Segen für seinen Dienst. Alle, die sich mit unserer Klostergemeinschaft verbunden fühlen, bitten wir um ihr Gebet. Wir bitten um das Gebet für Abt Petrus und die Gemeinschaft“, bat Prior Pater Laurentius Resch im Namen des Konvents. Zur Person Abt Petrus Pilsinger wurde 1964 in Euratsfeld geboren. Nach der Matura am Stiftsgymnasium Seitenstetten studierte er Theologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten. 1987 trat er in das Benediktinerstift Seitenstetten ein und wurde 1990 zum Priester geweiht.

© Atzenhofer Wolfgang Puzzle-Bauen, am liebsten mit seiner Familie, ist eine große Leidenschaft des AbTs: "Wenn es die Zeit zulässt"

Vor seiner Wahl zum 63. Abt des Stiftes Seitenstetten am 8. Februar 2013 war er insbesondere als Lehrer und Direktor des Stiftsgymnasiums tätig. Während seiner ersten Amtszeit wurden unter anderem die Renovierung der Wallfahrtskirche auf dem Sonntagberg sowie des Stiftskirchturms in Seitenstetten umgesetzt.