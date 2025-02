NÖ: Diözese will im "Heiligen Jahr" Pilgerboom entfachen

Mit der schweren Erkrankung des 88-jährigen Papstes Franziskus rückt das von ihm für die Katholische Kirche ausgerufene "Heilige Jahr“ besonders in den Blickpunkt. Ein Jahr, das in dieser Form nur alle 25 Jahre gefeiert wird und auch in der Diözese St. Pölten auf eine neue Art mit zahlreichen landesweiten Veranstaltungen und Programmpunkten begangen wird.

Nach eher turbulenten Jahren mit recht heftig diskutierten Umstrukturierungen in der Diözese, aber auch spektakulären Projekten, wie der Neugestaltung des Museums am Dom oder dem Alumnatsgartens in der St. Pöltner Innenstadt, soll das "Heilige Jahr“ neue Akzente setzen. Dabei setzen Bischof Alois Schwarz und die Diözesanverantwortlichen auf eine breite Bühne. Den in den vergangenen Jahren stärker gewordenen und von der Corona-Pandemie kurzzeitig gebremsten Wallfahrtsboom will man heuer im niederösterreichischen Bistum mit neuen Pilgerzielen wieder befeuern.