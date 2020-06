Herbergssuche: Wer klopfet an?

2014 war das bisher intensivste Jahr in ihrem Leben: Granateinschläge waren zu hören, als ihre Tochter im März in einem Krankenhaus in der syrischen Stadt Homs zur Welt kam. Die verheerenden Bilder von Homs haben auch wir gesehen. Nur kurz, in den Fernsehnachrichten. Es waren und sind Bilder von Krieg, Zerstörung und dem Leid der Zivilbevölkerung.

Malak, ein entzückendes Mädchen mit dunklen Kulleraugen, sitzt ganz ruhig auf der Couch, zwischen Vater und Mutter. Sie darf heute ein rosa Stirnband tragen. Zehn Tage nach ihrer Geburt war es weniger feierlich: Da fanden sich Malak und ihre Eltern in einem Wagen eines Flüchtlingshelfers wieder. "Wir haben ihm mehr zahlen müssen", erzählt Jamal. "Damit er uns auf dem schnellsten Weg von Homs zur Grenze bringt." Ergänzt Najla.

Sechs Stunden dauerte ihre lebensgefährliche Fahrt durch das Bürgerkriegsland – bis zur türkischen Grenze. Drei Monate später kamen Jamal, Najla und Malak im Flüchtlingslager in Traiskirchen an.

Durchatmen in der Ein-Zimmer-Start-Wohnung der Caritas in Mödling. Die neue Adresse ist neben der Geburt ihrer Tochter und der am Ende erfolgreichen Flucht das dritte Geschenk in diesem Jahr. Jetzt wollen die Eltern so schnell wie nur möglich gut Deutsch und dann auch einen Beruf lernen. Jamal hat in Syrien eine technische Ausbildung absolviert. Österreich soll nun seine dritte Heimat werden. Nach Syrien, wohin seine Eltern geflüchtet sind, und Palästina, von wo seine Familie eigentlich herkommt.

Schon bald wird die junge Familie eine eigene Wohnung finden müssen. Doch eines nach dem anderen. Noch ist es erforderlich, dass sich die drei Kriegsflüchtlinge von den Strapazen der vergangenen Tage und Wochen erholen. Auch die bange Frage, ob ihr Asylantrag positiv erledigt wird, ob sie somit in Österreich bleiben dürfen, hat zuletzt viel Substanz gekostet.